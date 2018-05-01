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Yanığa 5 bitkisel çare

Yanık tedavisi zor ve bazen uzun bir hastalık olabilir Her geçen dakika acı çektiren bu hastalığı kısa sürede atlatabilmek için bu 5 bitkisel yöntemi aklınızda bulundurun...

01 Mayıs 2018 Salı 23:42
Yanığa 5 bitkisel çare

Bitkilerle yanık tedavisi yaparken çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü cilt zaten hasar görmüştür ve yanlış bir bitki uygulaması cildin çok daha fazla zarar görmesine neden olacaktır. Bu yüzden bitkilerle yanık tedavisine başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalı ve doktorunuzun uygun gördüğü tedavi yöntemi uygulanmalıdır.

BİTKİLERLE YANIK TEDAVİSİ YÖNTEMLERİ

1. Eğer cilt yapınız ve yanık tipi uygunsa yani yanık çok derin değilse ve acı hissedilmiyorsa o zaman temiz bir bezi temiz bir kaba koyduğunuz sirkeye batırın ve yanık bölgenin üzerine bu bezi koyarak bir süre bekleyin.

2.Yanık çok derin değilse zeytinyağına temiz bir bezi batırın ve yanık bölgenin üzerine kapatın.

3. En eski yöntemlerden bir tanesi de böğürtlen yapraklarını yakmak ve sonrasında yanık bölgenin üzerine koymaktır.

4. Lapa uygulaması diğer yöntemlerin arasında en eski yöntemdir. Akşam sefası çiçeğini kaynatarak ve bu işlem sonrasında elde edilen lapayı yanık bölgenin üzerine koyun.

5. Ya da bir baş soğanı tuz ile birlikte çok iyi bir şekilde dövün ve sonrasında elde edilen ilacı temiz bir beze sarın ve yanık bölgenin üzerine koyun.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 23:42
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