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Dünya Yanı başımızda şoku yaşıyorlar: Doğalgaza yüzde 330 zam talebi
Dünya

Yanı başımızda şoku yaşıyorlar: Doğalgaza yüzde 330 zam talebi

Rusya'nın doğalgaz akışını kesmek durumunda kaldığı Bulgaristan'da doğalgaz için yüzde 330 zam talebinde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 13:24:00 -
Yanı başımızda şoku yaşıyorlar: Doğalgaza yüzde 330 zam talebi

Dünya genelindeki enerji krizi tavan yaparken Rusya'nın doğalgaz yaptırımına maruz kalan Bulgaristan'da işler yolunda gitmiyor.

Bulgaristan Merkezi Isıtma Şirketleri, ısıtma ve sıcak su fiyatlarında Sofya'da %29 ve Veliko Tırnovo'da %330 arasında bir artış talep etti. Bu talep, enerji düzenleyicisinin internet sitesinde yayınlandı. Ancak, bu hesaplamalar Mart ayında yapılmış ve akaryakıt fiyatlarını değiştiren Rusya'dan gelen doğal gaz arzının askıya alınması öncesinde yapıldı.

Bulgaristan'da enerji düzenleyicisinin Temmuz ayından itibaren fiyatlarda gerekli değişikliği yapması gerekiyor.

Yüzde 330 zam talep edildi ama...

Resmi olmayan bilgilere göre, haneler için elektriğin yaklaşık %3-4 artması ve ülke için ortalama olarak ısıtma ve sıcak suyun ise yaklaşık yüzde 40 oranında artması bekleniyor.

Kaynak: Bnr.bg

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