Yangınlara dikkat çekmek için yanmış çam ağacını kente taşıdı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, yanmış bir çam ağacını, sırtında kentin en işlek caddesine taşıyarak orman yangınlarına dikkati çekti.

Prof. Dr. Kavukçu, orman yangınlarına dikkati çekmek için kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Erzincan-Çayırlı yolu yanında yer alan Mecidiye Ormanlık Alanı'na giderek daha önce burada çıkan yangında yanan bir ağacı kesti.

Ağacı kamyonetine koyup kent merkezinin en işlek yerlerinden Ordu Caddesi'ne gelen Kavukçu, caddede bir süre taşıdığı ağacı, halkın görmesi için caddenin bağlandığı Cumhuriyet Meydanı'na bıraktı.

Yürüyüşte bazı vatandaşlar alkışlarla Kavakçı'ya destek verdi, bazı vatandaşlar da yürüyüşü cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Kavukçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelen orman yangınlarına dikkati çekmek ve vatandaşların daha duyarlı olmasını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Yürüyüşünün doğa ve insan ilişkisi üzerine yapılan bir çalışma olduğunu ifade eden Kavukçu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki aydır planladığım bir çalışma. Dünyada ve Türkiye'nin farklı noktalarında, en son İzmir'de ormanların yanması ve canlıların yok olması ile ilgili bir sanatçı olarak ses vermek istedim. Bu nedenle daha önce farklı konularda yaptığım performans çalışmalarına yeni bir çalışma ekledim. Erzincan'da orman ve bitki örtüsünün yanmış olduğu bölgeden aldığım yanmış bir çam ağacını taşıyarak ve bu yürüyüşümü kent merkezinde bir süre devam ettirerek, yanmış çam ağacını, sergilenmesi için kent meydanına bıraktım. Birçok bitki türünün yangında yok edildiği alandan aldığım çam ağacını taşıyarak hem doğa hem insanlık adına bir söz söyleme çabasındayım."

Kavukçu, ormanların insan hayatı ve diğer canlılar için çok önemli olduğunu vurgulayarak, insanların orman yangınlarına karşı duyarlı ve tedbirli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

