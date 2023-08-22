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Dünya Yangınlar sürüyor! Ormanlık alanda 18 kişinin cesedi bulundu!
Dünya

Yangınlar sürüyor! Ormanlık alanda 18 kişinin cesedi bulundu!

Yeniakit Publisher
2023-08-22 17:28:00 -
Yangınlar sürüyor! Ormanlık alanda 18 kişinin cesedi bulundu!

Yunanistan'da günlerdir devam eden orman yangınlarından acı haber geldi. Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda göçmen olduğu tahmin edilen 18 kişinin cesedi bulundu. Öte yandan yangının sürdüğü noktalarda birçok ev küle döndü, Dedeağaç Üniversitesi Hastanesi ise tahliye edildi.

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde 4 gündür devam eden orman yangını ekiplerin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamadı. Ekipler Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda ise 18 kişinin cansız bedenini buldu.

GÖÇMEN OLDUKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios'un yaptığı açıklamaya göre, herhangi bir kayıp bildiriminin olmadığı bölgede, Dadia Ormanı'nda 18 ceset bulundu. Cesetlerin, Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle 4'üncü gününde de kontrol altına alınamadı. Yangının Dedeağaç Üniversitesi Hastanesi bahçesine yaklaşması üzerine, hastaların bir kısmı ambulanslarla yakın illerdeki hastanelere nakledildi. Aralarında yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen yaklaşık 30 kişinin de bulunduğu bazı hastalar ise Dedeağaç Limanı'nda kurulan çadırlara ve feribota aktarıldı.

ÇOK SAYIDA EV KÜLE DÖNDÜ

Tahliyenin ardından hastaneden, oksijen tüplerinden kaynaklandığı değerlendirilen patlama sesleri geldi. Dedeağaç'ta yaklaşık 130 kişilik huzurevi de yangının yaklaşması üzerine tedbiren boşaltıldı. Dedeağaç ve Meriç bölgesinde çok sayıda ev ve bina yandı, tarım alanları hasar gördü. Çok sayıda yerleşim birimi de güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Spor salonu gibi kamu alanları, tahliye edilenler için açıldı.

BİRDEN FAZLA NOKTADA YANGINLAR SÜRÜYOR

Atina'nın kuzeybatısındaki Aspropirgos'ta da yangın çıktı. Üç noktada çıkan yangın nedeniyle Kineta-Ano Liosia tren seferleri durduruldu. Aspropirgos'taki bazı yerleşim birimleri de tahliye edildi. Yangının Silahlı Kuvvetlere ait Elefsina'daki havaalanına yaklaştığı bildirildi.
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Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yangın nedeniyle dün bir kişinin hayatını kaybettiği Viotia'daki yangın henüz kontrol altına alınamadı. Bölgedeki çoğu yerleşim birimi tahliye edilirken çok sayıda ev ve araç yangında kül oldu. Atina'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Viotia bölgesinde hayvanlarını alevlerden korumaya çalışan bir çoban ile Meriç bölgesindeki Dadias yakınlarında, Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kavacık (Lefkimi) yerleşim biriminde bir göçmen, yangın nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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