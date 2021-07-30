Son 3 gündür birçok ilde farklı noktalarda çıkan yangınlara müdahale devam ediyor. Yangına sahne olan şehirler Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Kayseri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Bursa, İzmir, Diyarbakır ve Karaman olarak sıralandı.

Yangınlar söndürüldü mü? Orman yangınları son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var" ifadesini kullandı. Bakan Pakdemirli açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var. 3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz. Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var.

Türkiye'nin 21 şehrinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürerken Orman Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından son durum hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Kahramanlarımız 28-30 Temmuz arasında çıkan 71 orman yangınından 57'sini kontrol altına aldı. Devam eden 14 orman yangınına durmadan, duraksamadan müdahalemizi sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.