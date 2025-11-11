Yangının ardından sorumlular tutuklandı! Dilovası’ndaki acı tablo yargıya taşındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Dilovası’nda 6 işçinin yaşamını yitirdiği fabrika yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada gelişmeleri duyurdu.
Bakan Tunç, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü süreç kapsamında 7 şüphelinin tutuklandığını, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Olayda ihmal iddiaları ve iş güvenliği süreçleri mercek altına alınmış durumda.