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Siyaset Yangından mal kaçırır gibi! Mansur Yavaş’tan giderayak 2 milyarlık satış
Siyaset

Yangından mal kaçırır gibi! Mansur Yavaş’tan giderayak 2 milyarlık satış

Yeniakit Publisher
2024-02-01 14:57:00 -
Yangından mal kaçırır gibi! Mansur Yavaş’tan giderayak 2 milyarlık satış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlere 60 gün kala Ankara’nın belediyeye ait mal varlıklarını satıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye ait taşınmazları satmaya devam ediyor. Satış işlemlerinin hızlıca ve bir kalemde yapılması akıllara birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Belediye’ye ait taşınmazların satışı neden şimdi ve hızlıca gerçekleşiyor? Aşağıda belgesi olan Encümen Gündeminde yer alan taşınmazların geliri ne için kullanılacak?

Ankara’ya 5 yıldır hizmet getirmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş taşınmazlardan elde edeceği parayı seçim yatırımı olarak mı kullanacak. Encümen Gündeminde yer alan dosyalardan sadece biri 2 Milyar TL’lik satışı gösteriyor.

İşte belgesi…

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