0553 313 94 23

Yangında korku dolu anlar! Genç kız alevlerin arasında kaldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde evinin bahçesindeki yangını söndürmeye çalışan genç kız, üzerinde bulunduğu damın çökmesiyle korku dolu anlar yaşadı alevlerin arasınd kalarak yaralandı.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:57
Yangında korku dolu anlar! Genç kız alevlerin arasında kaldı.

İbrahim Kaya'ya ait Yeni Mahalle Mehtap Sokak'taki tek katlı evin bahçesinde mutfak olarak kullanılan toprak damlı bölümde sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyayı tutuşturmasıyla yangın çıktı.

Mutfaktan dumanlar çıktığını gören aile fertleri, yangına müdahale etmeye çalıştı.

Merdivenle mutfağın damına çıkan Melek Kaya (18), yangına müdahale ederken üzerinde bulunduğu toprak damın çökmesiyle alevlerin arasında kaldı.

Kızını alevlerin arasından kurtaran İbrahim Kaya, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kolları yanan ve dumandan etkilenen Melek Kaya, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eyrılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında mutfak olarak kullanılan yapı kullanılamaz hale geldi.

İbrahim Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çocuklarının mutfaktaki sobayı yakarken sıçrayan kıvılcımlardan kaynaklandığını söyledi.

Kızının yangına müdahale ederken mutfağın içine düştüğünü anlatan Kaya, "Kızımı görür görmez mutfağın içine girdim ve kolundan tutarak dışarı çıkardım. Kızımın iki kolu da yandı. Mutfağımız da tamamen kullanılamaz hale geldi. Bütün kışlık yiyeceklerimiz de yandı." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kurum, Denizli'de incelemelerde bulunacak
    1. Bakan Kurum, Denizli'de incelemelerde..
    2. Hayvan yetiştiricilerine sahte para ve..
    3. Bangladeş'te 500 bin Arakanlı Müslüman..
    4. Kıbrıs'ta önemli görüşme! Bir araya..
    5. Bayramda deri sektörüne 200 milyon..
    6. Diyarbakır'da kaçak elektrik..
    7. İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30..
    8. Almanya'nın ihracatı haziranda azaldı
    9. Arsenal, David Luiz'i transfer etti
    10. Sürücülere bayram tatili uyarısı
    11. Gaziantep'te uyuşturucu ticareti..
    12. Akaryakıtta çifte indirim
    13. Suudi Arabistan Husilere ait İHA’yı..
    14. Öğrenciler in tercihi yine Iğdır..
    15. Bayram yaklaşınca kurban pazarı..
    16. Başkan Dündar çarşı esnafı ile..
    17. Malezya’da kayıp İrlandalı kızın ayak..
    18. Teknosa'dan "bayram kampanyası"
    19. İzmirliler bayramda toplu ulaşımdan..
    20. Evde çıkan yangında 4 ton buğday küle..
    21. Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı
    22. İptal edilen Çeşme-Atina feribot..
    23. Vali Recep Soytürk’ün Kurban Bayramı..
    24. Ödemeler dengesi (2)
    25. Mamak’ta mezarlıklar bayrama..
    26. Temmuz ayında Türk hava sahasında 1..
    27. Coca-Cola İçecek, ikinci çeyrekte..
    28. Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü..
    29. "Yeşil kaplumbağalar" sokaklarda çöp..
    30. Hasan Dağ’ından uçan paraşütçüler Ömer..
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!