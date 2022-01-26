Barınakta çıkan yangında 3 göçmen çocuk öldü!

Fas İnsan Hakları Derneği (AMDH), ülkenin kuzeybatısındaki Gourougou’daki derme çatma barınaklarda çıkan yangında Nijeryalı göçmen üç çocuğun hayatlarını kaybettiklerini bildirdi. Derneğin yerel şube Başkanı Muhammed Emin Abidar, “Anneleri çocukların ısınmaları için barınağın içinde ateş yakmış. Çocuklar yangında çıkan dumanlar sonucu boğulmuş, ardından yanarak kömürleşmiş” dedi.

Abidar’a göre, kritik durumda olan anne ise hastaneye kaldırıldı.

Üç çocuğun feci şekilde can vermesini ‘korkunç bir trajedi’ olarak nitelendiren Abidar, “Bu bölgedeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor” diye konuştu.

Yetkililerden olaya ilişkin daha fazla bilgi alınamadı.

Gourougou bölgesi, İspanya ve Fas arasındaki sınır kenti olan Melilla’ya ulaşmak için yaklaşık 12 kilometrelik jiletli çitleri aşmak isteyen Sahra altı Afrika’dan gelen birçok göçmen için bir sığınak haline geldi.

Fas topraklarındaki diğer İspanyol yerleşim bölgesi olan Ceuta ve Melilla ile sınır, Afrika ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki tek kara bağlantısı olduğundan, yıllardır göç nedeniyle çok büyük baskılarla karşı karşıya kalıyor.