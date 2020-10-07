Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi

Patlayıcı konan yangın söndürme tüpü ile yakalanan tutuklu sanıklar Ferdi K. ve Kemal A. hakkında iddianame Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9. Ağır Ceza Mahkemelerinde kabul edildi.

Terör örgütü PKK'nın kuruluşu, örgütü ve amacına ilişkin bilgilerin yer aldığı iddianamede, 3 Eylül'de düzenlenen operasyonda şüpheli Ferdi K. ve Kemal A'nın ateş tüpüne yerleştirilen patlayıcılarla yakalandığı bildirildi.

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından patlayıcı maddenin incelendiği iddianamede şunlar kaydedildi:

"Tüpteki PETN malzemesi güçlü patlayıcı maddelerden olduğu tespit edildi. Söz konusu bombanın canlılar üzerinde öldürücü ve zararlı, cansız olanlar üzerinde yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici etkisi olduğu anlaşıldı. Yangın söndürücüdeki bomba usulüne uygun olarak yok edildi. "

İddianamede sanıklardan Kemal A'nın şu ifadeleri yer aldı:

"Daha önce Irak'ta inşaat sektöründe çalışmak için yasal olarak Erbil ve Musul iline'ye gittim. Musul'daki 'Rojhat' adlı örgütün bir üyesi örgüte katılmamı istedi. yapamayacağımı bildirdim. Ertesi gün birisi yanıma geldi ve "Beni Rojhat gönderdi. Bu malzemeleri saklayın, sizden sonra alacağız. " almak istemeyince bu kişi" Evinin adresini biliyoruz, almalısınız yoksa ailene zarar vereceğiz "dedi. Onu saklaması için yakın akrabam Ferdi K'ye verdim. Halı sahasına gittim. O polisler halı sahasına gelip beni gözaltına aldı. "

İddianamede, sosyal medya hesaplarından açık kaynak araştırmasında Kemal A. hakkında terör örgütü propagandası yapıldığı belirlendi.

İddianamenin sonuç ve sonuç kısmında şu ifade ediliyor:

"Kemal A., terör örgütü PKK'ya katıldığını kabul etmese de, ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşıldı. Kemal A'nın patlayıcı maddeyi bir başka yere götürmesi olağan yaşam akışına aykırıdır. Zanlı Ferdi K'nin pangın tüpünü sormaması ve bunu bilmemesi. el yapımı bomba olayı olağan hayat akışına aykırıdır.Hiyerarşi dahil suçlamalara göre, örgütte olmadıkları halde suç işledikleri tespit edilmiştir.

İddianamede tutuklu sanıklar Ferdi K. ve Kemal A.'nın "PKK silahlı örgütüne üye olmadan örgüt adına suç işlemekten" 15 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezası istendi.".