Yangın son dakika haberleri! Yangın son durum ne? Nerede yangın söndürüldü nerede devam ediyor?

Son dakika haberler! Türkiye’nin farklı yerlerinde eş zamanlı olarak meydana gelen orman yangınlarıyla amansız bir mücadelede söz konusu. Ülkenin ciğerlerinin yandığı yangınlarla ilgili iyi ve sevindirici haberleri milyonlarca vatandaş beklemekte. Peki yangınlarda son durum ne? Yangınlar söndürüldü mü? Yangın nerede devam ediyor? İşte Manavgat, Isparta ve Muğla yangınlarında son durum habeleri.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, tüm yangın ekipleriyle son ateş sönene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Nerede yangın söndürüldü nerede devam ediyor?

Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Antalya Manavgat ve Marmaris yangınlarında maalesef can ve mal kayıpları yaşandığını belirten Karacabey, "Antalya'da 2, Muğla'da 5, Adana, Isparta'da ve Denizli'de birer olmak üzere, devam eden 10 orman yangını için toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor." bilgisini verdi.

Zorlu şartlara rağmen havadan ve karadan mücadeleyi var güçleriyle sürdürdüklerine dikkati çeken Karacabey, "Özellikle rüzgar mücadelemizi zorlaştırıyor. 6 günde 144 yangın çıktı, 134'ü kontrol altında. 5 ilde devam eden 10 yangını ise kontrol altına alma çalışmaları da hızla sürüyor. Ayrıca 6 gün içerisinde 86 kırsal alan yangınına da müdahale ettik." ifadesini kullandı.

Yangın son dakika haberleri!

Manisa’nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Cephanelik mevkisindeki yangına 2 arazöz, 15 yer ekibi, bir su tankeri, bir ilk müdahale aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan yangın bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayıp yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti. Tedbir amaçlı mahalle boşaltılırken alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirildi. Rüzgar nedeniyle alevler sürekli yön değiştirdiği için müdahale güçlükle yürütüldü. Ekipler, cansiperane mücadeleyle yangını söndürmeye çalıştı.

Gündoğmuş ilçe merkezi tahliye edildi

Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için tedbir amaçlı boşaltılmasına yönelik cami hoplöründen anonslar yapıldı. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de tahliyelerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf etti. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangının başladığı Başalan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın sınırları içinde kalan alanda yangının kontrol altına alındığını söyledi.