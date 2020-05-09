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Aktüel

Yangın öncesi ekipmanlar denetlendi

DÜZCE (İHA) – Orman yangınlarının yoğun olduğu yaz ayları öncesinde Düzce’de, Orman İşletme Müdürlüğü’nde bulunan arazözler ve ekipmanları denetlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 18:28:21 -
Yangın öncesi ekipmanlar denetlendi

DÜZCE (İHA) – Orman yangınlarının yoğun olduğu yaz ayları öncesinde Düzce’de, Orman İşletme Müdürlüğü’nde bulunan arazözler ve ekipmanları denetlendi.


Yaz aylarında artan orman yangınları öncesinde Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bünyesinde bulunan yangın ekipmanlarını denetledi. Makine parkında bulunan ve orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan arazözlerin lastikleri ve yağ bakımları kontrol edildi. Ayrıca yangına ilk müdahale araçlarında da denetleme yapıldı. Düzce Orman İşletme Müdürü Levent Kartal ve Konuralp Orman İşletme şefi İsa Kara tarafından yapılan denetimlerde herhangi bir eksik olmadığı ve yangına karşı tüm hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

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