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Gündem Yangın koronavirüs'ü unutturdu
Gündem

Yangın koronavirüs'ü unutturdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangını büyük bir kalabalık film izler gibi izledi. Sosyal mesafe de hiçe sayıldı.Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangını büyük bir kalabalık film izler gibi izledi. Sosyal mesafe de hiçe sayıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 05:51:00 -
Yangın koronavirüs'ü unutturdu

Yangın, saat 23.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi, Sandıkbaşı Caddesinde bulunan 2 katılı bir evde meydana geldi. Cantekin Acara ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yangını çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangını fark ederek sokağa çıkan mahalleli itfaiye ekiplerinin çalışmasını film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın yaparken, sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

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