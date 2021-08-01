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Gündem Yangın bölgelerinde son durum! Bakan Pakdemirli uyardı
Gündem

Yangın bölgelerinde son durum! Bakan Pakdemirli uyardı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'de çıkan orman yangınları hakkında açıklama yaptı. 98 yangının kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, yarın saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşeceğini çok daha dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 00:41:00 -
Yangın bölgelerinde son durum! Bakan Pakdemirli uyardı

Türkiye'de çıkan orman yangınları hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son durumu açıkladı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamasından satır başları

107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor. Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz. Adana'daki tüm yangınlar kontrol altına alındı. Muğla'da 4 noktada yangın var. Son 4 gündür doğal afetleri yaşıyoruz. En kısa zaman bütün yangınlarımızı kontrol altına alacağız. Yarın saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım. Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum. 5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla 1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz. Artık eskimiş, miadı dolmuş, herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Bir ağaca paha biçemeyiz.

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