  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

THY uçak seferleri ne zaman başlayacak? İç hat dış hat seferleri ne zaman?

Evde baklava şerbeti nasıl yapılır?

65 yaş üstündekiler nasıl seyahat edecek? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Serbest bırakılmıştı! DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu hakkında sıcak gelişme

Lokanta usulü acılı ezmenin tarifi | Acılı ezme malzemeleri
için kalan
Aktüel

Yangın 5 saatte kontrol altına alınabildi, 50 hektar alan zarar gördü

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan sürdürülen müdahaleler sonucunda 5 saatte kontrol altına alınabildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 21:26:55 -
Yangın 5 saatte kontrol altına alınabildi, 50 hektar alan zarar gördü

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan sürdürülen müdahaleler sonucunda 5 saatte kontrol altına alınabildi.



Kısırlar Mahallesi yakınlarında saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Milas, Bodrum, Marmaris, Fethiye, İzmir ve Denizli’den yaklaşık 150 orman personeli ile belediye, sivil toplum örgütü ve köylülerden oluşan yaklaşık 230 kişinin, 31 arazöz, 15 su tankeri, 7 dozer, 8 ilk müdahale aracı ile karadan, 4 helikopterin ise havadan söndürme çalışmalarına katıldığı yangın sonucunda 50 hektarın zarar gördüğü tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı