Yandex yeni uygulamayı duyurdu: Telegram içerik yöneticilerine müjde!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 320 milyondan fazla aboneye sahip 18 bini aşkın içerik üreticisi ve medya kuruluşu, içeriklerini ağ üzerinden kazanca dönüştürebiliyor. Türkiye'deki kanal sahipleri de otomatik algoritmalar sayesinde içerikleriyle uyumlu reklamlar yayımlayarak gelir elde edebiliyor.

YAN ile entegrasyon sayesinde Telegram kanalları, Yandex Direct üzerindeki markaların reklamlarına erişim sağlayabiliyor. Genişleyen yerel destek ekibiyle kayıt süreci kısa süre içinde tamamlanabilirken, reklam entegrasyonu sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriliyor ve ödemeler hızlıca işleniyor.

YAN üzerinden para kazanmak, otomatik ve kolay yönetilebilir bir gelir kaynağı sunuyor. Reklamlar, kanal sahibinin yayımladığı tanıtım gönderileri şeklinde görünürken, Yandex Ads algoritmaları, kanalın konusuna uygun tanıtımları seçiyor.

Kanal sahipleri, yayımlanan reklamların sıklığını, saatini ve kategorilerini belirleyebilirken, daha iyi bütçe kontrolü için bin gösterim başına maliyet (CPM) sınırı da ayarlayabiliyor.

Türkiye'de yüksek performans gösteren kategoriler arasında gayrimenkul, eğitim ve istihdam, lojistik hizmetleri, eğlence ve medya, finans ve sigorta ile hızlı tüketim ürünleri (FMCG) bulunuyor.

Telegram kanallarının YAN üzerinden gelir elde etmeye başladığı 2023 yılından bu yana toplam gelir 57 milyon doları aşarken, reklam veren yatırımları da iki katına çıktı.

İÇERİK DAĞITIM KANALLARI ÇEŞİTLENDİRİLMELİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Ads Türkiye İş Geliştirme ve Müşteri Yöneticisi Orkun Kolso, etkileyici içerik oluşturmanın, titiz çalışma, yeni formatlar deneme ve yenilikçi yaklaşımlar keşfetmeyi gerektirdiğini belirtti.

Bu tür yatırımlarda getirinin her zaman anında görülmeyeceğini aktaran Kolso, "İçerik dağıtım kanallarını çeşitlendirmek, kanıtlanmış bir büyüme stratejisi. Yandex Ads Ağı aracılığıyla Türkiye'deki Telegram içerik üreticilerine, içeriklerinden sürdürülebilir gelir akışları oluşturması için otomatik, kullanıcı dostu araçlar sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.