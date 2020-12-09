Yandaş medyanın yalanı çöktü! EPDK'dan açıklama

Manipülatif ve yalan haberlerin adresi CHP yandaşı medyanın bir iddiasına daha yalanlama geldi.

Sözcü'nün "Elektrik faturasına temsil ağırlama yükü" başlığıyla ortaya attığı iddiaya BirGün, TELE 1 gibi yayın organları da ortak oldu. Ortaya atılan "Elektrik dağıtım şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat giderleri vatandaşa yansıtılacak" iddiasına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yalanlama geldi.

"Kesinlikle doğru değil"

CHP yandaşı medyanın iddiasına ilişkin açıklama yapan EPDK "Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı fakat gelirlerin ise şirkete bırakıldığı iddiası da kesinlikle doğru değildir" açıklamasında bulundu.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu giderlerin dönem net karı ve Kurumlar Vergisi hesaplamalarında da mali mevzuata göre dikkate alınan giderler olduğu belirtilerek, "Bu giderler; sadece dağıtım şirketleri için değil tüm sektörler, tüm şirketler, hatta kamu kurumları için yasal altyapısı ve dayanağı olan giderlerdir. Dağıtım şirketleri özelinde bakıldığında ise bu giderler özelleştirme öncesinde dahi bulunmaktadır. Kurumumuz yaptığı düzenleme ile bu giderlere tavan ve limit getirmiştir. Dolayısıyla mali mevzuatta şirketlerin mali ve düzenleyici hesap planlarında yer alan söz konusu giderler üzerinden kurgulanan görsellerle vatandaşlarımızı yanıltmaya çalışmak gerçekçi ve iyi niyetli bir yaklaşım değildir" ifadeleri kullanıldı.

Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı fakat gelirlerin ise şirkete bırakıldığı iddiasının doğru olmadığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu giderler, ana faaliyet konusu olan personel, bakım onarım, endeks okuma, kesme bağlama, IT, malzeme, genel yönetim giderleri gibi giderlerden farklı değerlendirilmekte, tavana tabi tutulmaktadır. Yani şirketler bu tip giderleri düşürmeye, düşük tutmaya zorlanmaktadır. İlan giderleri faaliyetle ilişkili resmi ilanlardır, reklam amaçlı ilanları kapsamamaktadır. Bu ölçüde büyük ve her tüketiciye dokunan bir faaliyetle iştigal eden şirketlerin faaliyetlerinin doğal sonucu olarak tüketiciyi bilgilendirmeleri ve ilanlarda bulunmaları gerekmektedir" denildi.