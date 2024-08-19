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Siyaset Yandaş Levent bile isyan etti! CHP'liler gölgesine bile koruma istedi
Siyaset

Yandaş Levent bile isyan etti! CHP'liler gölgesine bile koruma istedi

Yeniakit Publisher
2024-08-19 10:48:00 - 2024-08-19 11:05:01

Kendince gölge kabine kurarak iktidarcılık oynayan CHP’liler iyice şımarmaya başladı. CHP’nin “çakma içişleri bakanı” Murat Bakan’ın, “Ben gölge bakanım, bana koruma ordusu verin” diyerek bakanlığa başvuru yaptığı ortaya çıktı.

 yeniakit.com.tr 

Avrupa’da başbakanlar bisikletle geziyor diyenler, Türkiye’de gölgesine bile koruma istiyor!.. İktidara gelmeyi rüyasında bile göremeyen CHP, kurduğu “gölge kabine” ile kendince bakanlar görevlendirdi. Onlardan biri olan Murat Bakan, “gölge içişleri bakanı” olarak sağda solda geziniyor…

Kendisini bakancılık oynamaya fazla kaptıran Murat Bakan’ın, İçişleri’ne başvuru yaptığı ortaya çıktı. CHP’li ismin, “Ben gölge bakanım” diyerek koruma istediği öğrenildi.

Sosyal medyada alay konusu olan ve kendisi hakkında, “Gölgelerin gücü adına!” diyerek espriler yapılan Murat Bakan, CHP’ye yakın gazeteci Levent Gültekin’e bile isyan ettirdi.

Kendi YouTube kanalındaki yayında CHP’nin “gölge kabine” stratejisini eleştiren Gültekin, “CHP’nin Gölge İçişleri Bakanı var, Murat Bakan. İşleri Bakanlığına başvurmuş. Ne diyor biliyor musun? Ben gölge içişleri bakanıyım. Bana koruma ordusu tahsis edin diye. Ve bunu kendisi anlatıyor İzmir'de. İçişleri Bakanı'na talep ettim diyor,  İçişleri Bakanı olduğum için bana koruma ordusu verin. Evcilik oynuyor bunların hepsi.” ifadelerini kullandı.
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