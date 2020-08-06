Yandaş gazeteci Muharrem İnce’nin oy oranını açıkladı! İşte son anket sonucu

Hiçbir uzmanlığı olmadığı halde televizyon programlarında uzmanlık gerektiren konular hakkında asızlık konuşmalarıyla bilinen ve büyük tepki çeken İsmail Saymaz isimli CHP yandaşı, Muharrem İnce'nin yeni parti kurma girişimine dair süreci ve yaptırdığı anketlerin sonuçları hakkında konuştu.

CHP’li olması nedeniyle İnce’nin yeni partisine dair değerlendirmeleri ilgi çeken Saymaz, şunları söyledi:

“İnce 'Tablo bu şekilde olduğu sürece ben ne CHP'de genel başkan ne de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilirim' dedi. Kongre bittikten sonra kendisine yakın Şahin Öztürk'ün Çağdaş Araştırmalar Merkezi'ne bir anket yaptırdı. Bu anket, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya ve İzmir'de 4 bin 500 kişi ile yüz yüze yapıldı. CHP'ye oy verilmiş kişilere iki soru soruldu. 'CHP'nin genel başkanı kim olmalı?' diye soruluyor. Cevapların yüzde 54.5'i 'İnce olmalı' diyor, yüzde 16'sı 'Kılıçdaroğlu' diyor. Geri kalanları da İmamoğlu'nun ismini veriyor. 'İnce parti kurarsa oy verir misiniz?' diye soruluyor. Yüzde 9'u oy verebileceğini söylüyor. Bunun dışında iki araştırma daha yapılıyor. Bunlardan birinde 'İnce oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 8, diğerinde ise yüzde 14 olduğu sonucuna ulaşılıyor”