‘Yandaş’ diye tepinen solcular zor durumda! Cüneyt Arkın’ın yanındakini görenler gözlerine inanamadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, ilginç biz ziyaret gerçekleştirdi. Bir dönem Kuruluş Osman dizisinde oynadığı için bir takım solakların hedefi olan ve ‘yandaş;’ suçlamalarına maruz kalan oyuncu Cüneyt Arkın’ı eşi ile birlikte ziyaret eden İmamoğlu, Arkın ile fotoğraf çektirdi. Ziyaretin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bugün günlerden Cüneyt Arkın" notunu düştü.

Cüneyt Arkın ise ziyarete ilişkin fotoğrafı paylaşarak sosyal medya hesabından, ‘84 yaşındayım öyle bir koşuyorum ki, Azrail yetişemiyor. Abisini ziyarete gelmiş hoş gelmiş’ ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu, söz konusu ziyaretle bir dönem Kuruluş Osman dizisinde oynadığı için sosyal medyada bir Cüneyt Arkın’ı linç eden ve ‘yandaş’ diye suçlayan bir grup solcuyu da zor duruma düşürdü.

Ziyarete ilişkin sosyal medyada çarpıcı yorumlar dikkat çekti. Cüneyt Arkın’a, ‘Ne kadar hızlı koşarsak koşalım, Azrail he zaman bir adım önümüzdedir. Allah, sağlık versin’ şeklinde yorum gelirken, Ekrem İmamoğlu için ise, ‘Dikkat et abi sizin eve de çökmesin eko’ ifadeleri kullanıldı.