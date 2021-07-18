‘Yandaş denebilecek kadar AK Partili’ İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını eleştirdi

Anadolu'dan Yeryüzüne Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı Başkanı Avukat Serpil Balat, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Araştırma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada “Ben bir AK Parti seçmeniyim, hatta yandaş denebilecek kadar AK Partiliyim” dedikten sonra İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını eleştirdi.

Feshedilmesi şaşırtmış

Balat'ın sözleri, TBMM'deki komisyonda yer alan AKP'li kadın milletvekillerinde de şaşkınlık oluşturdu. “Bu gidiş nereye?” anlamında “Fe Eyne Tezhebün” diyen avukat Serpil Balat, “İstanbul Sözleşmesi kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önemli bir adım, bir dur çağrısı ve kararlılık göstergesiydi. Bugüne kadar öldürülmüş binlerce kadına vefa, şiddet gören kadınlara uluslararası hukuk açısından bir teminattı. Feshedilmiş olmasının şaşkınlığını yaşıyoruz. Bir metinden bir kelimenin çekilip nasıl tüm metnin manipüle edildiğini pratize etmiş olduk. Toplum mühendisliği örneklerine aşinaydık ama İstanbul Sözleşmesi'nin fesih sürecini yaşayarak siyasi mühendislik nasıl yapılır onu da tecrübe etmiş olduk.” dedi.

Madem amaç kadına şiddetin önlenmesi neden bu sözleşmede LGBTİ var?

Balat, İstanbul Sözleşmesi’nin kadına yönelik şiddeti engellediğini iddia etse de tam aksi bir görüşü benimseyenler de var. Sözleşmenin kadına yönelik şiddeti arttırdığını belirten büyük çoğunluk, “Madem amaç şiddeti önlemek bu sözleşmede neden LGBTİ var?” diyerek tepki gösteriyor.

Sözleşmeden çıkmak için algı operasyonu yapıldığını iddia etti

Balat, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bazı siyasiler algı operasyonu konusunda uzman olan akademisyenlerle iş birliği yapıp, süreci başlattılar. Oluşturulan ekip, birçok köşe yazarıyla irtibata geçip, sözleşme karşıtı ısmarlama yazılar yazdırdılar” iftirasını bile attı.