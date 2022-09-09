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Siyaset Yancı Ersan Şen'den 'yok artık' dedirten 'ihale' savunması: Çocukları taş mı yesin?
Siyaset

Yancı Ersan Şen'den 'yok artık' dedirten 'ihale' savunması: Çocukları taş mı yesin?

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın 107 milyon TL'lik Ankara Büyükşehir Belediye ihalesini İYİ Partili Milletvekili Bedri Yaşar'ın aile şirketinin aldığı iddiası, ekranlarda her gün açlık ve yolsuzluk edebiyatı yapan Ersan Şen'i öfkelendirdi. Gerçek yüzü ortaya çıkan Ersan Şen, ihale skandalını savunarak "Barış çocukları taş mı yiyecek ne yapacak?" çıkışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 22:45:00 - 2022-09-09 22:49:29

Her gün hak hukuk adalet narası atan CHP yandaşı Ersan Şen, eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın 107 milyon TL'lik ABB ihalesini İYİ Partili Milletvekili Bedri Yaşar'ın aile şirketinin aldığı iddiası üzerine canlı yayında öfkelendi.

"Barış çocukları taş mı yiyecek?"

Yarkadaş'ın belgelerle desteklediği ihale iddiasının ardından önce "Zaman geçiyor. Başka konular var. Ekonomi konuşacağız" diyerek konuyu değiştirmeye çalışan Şen, daha sonra ise "Barış çocukları taş mı yiyecek ne yapacak?" ifadeleriyle tepki çeken bir çıkış yaptı.

 

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