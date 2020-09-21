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Gündem Yanardağ'ın patronu olduğu Tele 1, Demirtaş'ı içeri tıkayan Başsavcıyı hedef gösterdi
Gündem

Yanardağ'ın patronu olduğu Tele 1, Demirtaş'ı içeri tıkayan Başsavcıyı hedef gösterdi

Terör sevici Merdan Yanardağ’ın sahibi olduğu TELE1 kanalı, dün dünya evine giren Demirtaş hakkında soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ve eşi Ayça Dursun’u yaptığı alçakça haberle hedef gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:05:00 - 2020-09-21 15:40:29
Yanardağ'ın patronu olduğu Tele 1, Demirtaş'ı içeri tıkayan Başsavcıyı hedef gösterdi

 yeniakit.com.tr 

Dün dünya evine giren Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ve eşi Ayça Dursun, koronavirüs önlemlerine riayet edilerek yapılan nikahın ardından nikaha katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya evinde giren genç çifti ve aile büyüklerini kabul etti.

Çiçeği burnunda çifte düğün hediyelerini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelin ve damatla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yanardağ’dan büyük alçaklık

PKK terör örgütünün gazetesi Özgür Gündem’in eski Yazı İşleri Müdürü 'Yanar-döner' Merdan Yanardağ’ın halihazırda Genel Yayın Yönetmeni olduğu Tele 1’de alçakça bir haber yayınlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ve eşi Ayça Dursun’un en mutlu gününde terör sevdası kabaran Tele 1, tutuklu HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş üzerinden hedef gösterdi.

Terör sevici Merdan Yanardağ’ın patronu olduğu Tele 1, Kocaman çiftinin nikahlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmesini “Demirtaş’ın tahliyesini engelleyen Başsavcı evlendi, soluğu Saray’da aldı! Eşi gelinlik değiştirdi” başlığıyla haberleştirdi.

İşte o skandal haber;

Başsavcı ve eşini hedef gösterdiler!

Tele 1, “Apo’nun heykelini dikeceğiz”, “PKK’lıların cenazesine gitmeyenler hakkında soruşturma başlatırım” diyen ve Kobani olaylarında terör yandaşlarını sokağa davet ederek 50 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan HDP’li Selahattin Demirtaş üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ve eşini hedef gösterdi.

Terör destekçisi Demirtaş hakkında soruşturma başlatan ve tahliyesine engel olan Başsavcının en mutlu gününü hazmedemeyen Tele 1’in skandal haberi büyük tepki çekerken, terör destekçisi kanalın devletin savcısını hedef göstermesinden dolayı yetkili birimlerin harekete geçmesi gerektiği yorumları yapıldı.

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