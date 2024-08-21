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Dünya Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı! Dehşet anları kaydedildi
Dünya

Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı! Dehşet anları kaydedildi

Yeniakit Publisher
2024-08-21 20:52:00 -

Endonezya'daki Dukono Yanardağı, dağcıların zirveye tırmanışı sırasında patlayarak etrafa tonlarca kül püskürttü.

Endonezya'nın Halmahera Adası’nın kuzeyindeki aktif Dukono Yanardağı’nda dağcıların zirveye tırmanışı sırasında patlama meydana geldi. 17 Ağustos’ta meydana gelen olay anında krater parçalarının etrafa saçıldığı görülürken, korkulu anlar yaşayan dağcılar bulundukları bölgeden koşarak uzaklaştı. Yanardağ patlama nedeniyle yaklaşık 2.4 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü. Patlama sonrası gökyüzünü devasa bir duman bulutu kapladı. Yerel kaynaklara göre dağcılar olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay anına ait görüntüleri kayda alan Anak Esa yaptığı açıklamada, “Dukono'nun volkanik aktivitesi o kadar yüksekti ki kraterden parçalar saçıldı. Zirveye tırmanmadan önce rüzgarın yönünü, patlamanın ne kadar güçlü olduğunu ve diğer unsurları gözlemlemeliyiz. Şartlar uygun olmadığında zirveye çıkmaya çalışmayın” ifadesini kullandı.
Dukono Yanardağı 1993'ten bu yana kül ve duman püskürtüyor.

Kaynak: İHA

 
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