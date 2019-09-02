0553 313 94 23

Yanarak batan tekne denizde kirliliğe neden oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, çıkan yangının ardından batan teknenin, denizde oluşturduğu çevre kirliliği Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri tarafından temizlendi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:07
Yanarak batan tekne denizde kirliliğe neden oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, çıkan yangının ardından batan teknenin, denizde oluşturduğu çevre kirliliği Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri tarafından temizlendi.


Marmaris körfezinde dün meydana gelen olayda, Y.Y.’ye ait ‘Naughty Obsesiord’ isimli teknede yangın çıkmış ve teknedeki 3 yolcu, bölgede seyir halinde olan ‘Prime Dream’ isimli tekne tarafından tahliye edilmişti. Yangına Sahil Güvenlik, yangın söndürme botları ve orman yangını helikopteriyle müdahale edilmesine rağmen tamamen yanan tekne sulara gömülmüştü.


Teknenin batmasının ardından oluşan yüzeysel çevre kirliliğine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri tarafından kirliliğin oluştuğu bölgeye özel malzemeler bırakılarak, atıkların bir noktada toplanması sağlandı. Daha sonra bu özel malzemeyle birlikte alınan atıklar, denizden uzaklaştırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çamlıyayla’da Motofest heyecanı
    1. Çamlıyayla’da Motofest heyecanı
    2. Yemen’deki hapishaneye hava..
    3. Erdoğan talimatı vermişti, hepsi söküldü
    4. Bağımsız GSYH, geçen yıl yüzde 2,8..
    5. Küçük Halil 12 bin lira bulamazsa..
    6. (Özel) Bu köpekler kapış..
    7. Muhtemel Marmara depreminin..
    8. Kuru incir pazarda 40 TL’ye kadar..
    9. Hastane çalışanları Japon savaş..
    10. Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü..
    11. BM Mülteciler Yüksek Komiserinden..
    12. Galatasaray, Andone'yi kiraladı!..
    13. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim..
    14. Dicle Elektrik kaliteden ödün vermiyor
    15. Talep arttı sakatat bulmak zorlaştı
    16. Ticaret savaşında tansiyon azalmıyor!
    17. İkinci çeyrek büyüme verisi açıklandı
    18. Kendisini polis olarak tanıtıp yabancı..
    19. Büyükşehirden ücretsiz bahçıvanlık..
    20. Suriyelilerden Afrin’de Türkiye’ye..
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    İBB'den bir zam daha!
    İBB'den bir zam daha!
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz