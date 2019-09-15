Yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi Aksaray'da hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Aksaray'da hareket halindeki yolcu otobüsündeki yangın, yolcular tahliye edilerek söndürüldü. Alnan bilgiye göre, İzmir'den Van'a giden Metin Yücekuş (59) idaresindeki 46 LK 297 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı. Yolcular tahliye edildi Durumu fark eden sürücü, Aksaray-Konya kara yolunun 30. kilometresinde aracı durdurarak, 30 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Otobüs kullanılmaz hale geldi. Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.