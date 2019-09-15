Yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
Aksaray'da hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.15 Eylül 2019 Pazar 10:49
Aksaray'da hareket halindeki yolcu otobüsündeki yangın, yolcular tahliye edilerek söndürüldü.
Alnan bilgiye göre, İzmir'den Van'a giden Metin Yücekuş (59) idaresindeki 46 LK 297 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı.
Yolcular tahliye edildi
Durumu fark eden sürücü, Aksaray-Konya kara yolunun 30. kilometresinde aracı durdurarak, 30 yolcuyu tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Otobüs kullanılmaz hale geldi.
Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.
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