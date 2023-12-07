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Kadın - Aile

Yanan tencere nasıl parlatılır? Milyonlarca insan hemen çöpe atıyor! Muhteşem formül, adım adım uygulayın

Yeniakit Publisher
2023-12-07 20:17:00 - 2023-12-07 20:19:21
Yanan tencere nasıl parlatılır? Milyonlarca insan hemen çöpe atıyor! Muhteşem formül, adım adım uygulayın

Yanan çelik tencerenizi karbonat ve sirke ile eski haline döndürmeniz mümkün.

Yemek pişirirken ocakta unutulan bir tencere…

BU KADAR KOLAY!

Her yeri saran yanık kokusu. Önce yanan yemeğe üzülüp, sonra da dibi tutan yanmış tencere nasıl temizlenir diye kara kara düşünmeler. Peki dibi tutmuş tencereler nasıl temizlenir, yanık kalıntıları nasıl çıkar. Yanan tencerenizi yeniden pırıl pırıl yapabilirsiniz.

Bunun için 1 tatlı kaşığı karbonat ve 1 fincan sirkeyi tencerenizde kaynatın.

Hem üzerine isleyen siyah lekeler çıkacak, hem de tencereniz tertemiz olacaktır.

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