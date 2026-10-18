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İsmail Kartal Asensio iddialarına noktayı koydu: Herkes doğruları öğrenecek

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İsmail Kartal Asensio iddialarına noktayı koydu: Herkes doğruları öğrenecek

Süper Lig’de Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, maç sonrası hakkında çıkarılan yalan haberlere sert tepki gösterdi. İspanyol yıldız Marco Asensio ile arasında problem olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Kartal, "Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Sürekli çeşitli yalan haberler var. Kimse merak etmesin yarın A'dan Z'ye hem Asensio hem kulüp açıklayacak. Herkes doğruları öğrenecek" diyerek algı operasyonlarına son noktayı koydu.

#1
Foto - İsmail Kartal Asensio iddialarına noktayı koydu: Herkes doğruları öğrenecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor maçı sonrası Marco Asensio iddialarına yanıt verdi. Kartal, İspanyol yıldızla hiçbir problemlerinin olmadığını belirterek "Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Kimse merak etmesin a'dan z'ye hem Asensio hem kulüp açıklayacak" dedi.

#2
Foto - İsmail Kartal Asensio iddialarına noktayı koydu: Herkes doğruları öğrenecek

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 16 yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonu açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - İsmail Kartal Asensio iddialarına noktayı koydu: Herkes doğruları öğrenecek

ASENSIO SORULDU: ARANIZDA PROBLEM VAR MI? Asensio ile arasında problem olduğu iddialarına değinen Kartal, İspanyol yıldızla hiçbir problemlerinin olmadığını belirtti. Sözlerine devam eden Kartal, konuyla ilgili yapılan haberlerin asılsız olduğunu da söyledi. Kartal, Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamanın yapılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - İsmail Kartal Asensio iddialarına noktayı koydu: Herkes doğruları öğrenecek

"HİÇBİR PROBLEM YOK, YAPILAN HABERLER ASILSIZ" “Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır, olursa gereğini yaparım. Bundan önce yaptığım gibi.

#5
Foto - İsmail Kartal Asensio iddialarına noktayı koydu: Herkes doğruları öğrenecek

"Ben Fenerbahçe'nin evladıyım, dışarıdan gelen biri değilim. Her şeyden önce arma. Sürekli çeşitli yalan haberler var. Kimse merak etmesin yarın a'dan z'ye hem Asensio hem kulüp açıklayacak. Herkes doğruları öğrenecek. Biz ligde önce şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz.”

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