İsmail Kartal Asensio iddialarına noktayı koydu: Herkes doğruları öğrenecek

"Ben Fenerbahçe'nin evladıyım, dışarıdan gelen biri değilim. Her şeyden önce arma. Sürekli çeşitli yalan haberler var. Kimse merak etmesin yarın a'dan z'ye hem Asensio hem kulüp açıklayacak. Herkes doğruları öğrenecek. Biz ligde önce şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz.”