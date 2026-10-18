İsmail Kartal Asensio iddialarına noktayı koydu: Herkes doğruları öğrenecek
Süper Lig’de Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, maç sonrası hakkında çıkarılan yalan haberlere sert tepki gösterdi. İspanyol yıldız Marco Asensio ile arasında problem olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Kartal, "Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Sürekli çeşitli yalan haberler var. Kimse merak etmesin yarın A'dan Z'ye hem Asensio hem kulüp açıklayacak. Herkes doğruları öğrenecek" diyerek algı operasyonlarına son noktayı koydu.