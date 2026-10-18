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Yerel Uludağ'da kar 20 santimetre oldu
Yerel

Uludağ'da kar 20 santimetre oldu

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Uludağ'da kar 20 santimetre oldu

Uludağ'da 16 Ekim'de başlayan kar yağışının gece etkisini artırmasıyla kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki pistler beyaza bürünürken, kayak sezonunun aralık ayında başlaması öngörülüyor.

Uludağ'da 16 Ekim'de başlayan kar yağışının gece etkisini artırmasıyla kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki pistler beyaza bürünürken, kayak sezonunun aralık ayında başlaması öngörülüyor.
TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, 16 Ekim'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı gün içerisinde yerini karla karışık yağmura bırakırken, gece saatlerinde etkisini artırdı. Dün gün boyu süren kar yağışıyla birlikte, 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki pistler beyaza büründü. Yolların kapanmaması için Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

 

SEZON ARALIKTA BAŞLAYACAK

Gece yarısına kadar aralıksız süren yağışla kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Sabah saatlerinden itibaren güneşli havanın hakim olduğu Uludağ'da, öğleden sonra aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre; hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da 25 Ekim'e kadar kar yağmayacak. Diğer yandan 8 bin 500 yatak kapasiteli 18 otelin bulunduğu Uludağ'da, kayak sezonunun kar yağışına bağlı olarak aralık ayında başlaması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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