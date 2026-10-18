Bir ili daha sağanak vurdu
Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, biriken sular nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte zor anlar yaşadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, biriken sular nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte zor anlar yaşadı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Tıkanan mazgalları açmaya çalışan belediye ekipleri, iş makineleriyle yollara taşınan moloz yığınlarını kaldırdı.
Kentin bazı noktalarında ufak çaplı toprak kaymaları meydana geldi.
İhbarlar üzerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri bölgelere giderek incelemelerde bulundu.
Çaydamar Mahallesi'nden geçen derenin debisi yükselirken, bazı dükkanlara su bastı.
Dükkan sahipleri kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizledi.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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