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Bir ili daha sağanak vurdu

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Bir ili daha sağanak vurdu

Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, biriken sular nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte zor anlar yaşadı.

#1
Foto - Bir ili daha sağanak vurdu

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

#2
Foto - Bir ili daha sağanak vurdu

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

#3
Foto - Bir ili daha sağanak vurdu

Tıkanan mazgalları açmaya çalışan belediye ekipleri, iş makineleriyle yollara taşınan moloz yığınlarını kaldırdı.

#4
Foto - Bir ili daha sağanak vurdu

Kentin bazı noktalarında ufak çaplı toprak kaymaları meydana geldi.

#5
Foto - Bir ili daha sağanak vurdu

İhbarlar üzerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

#6
Foto - Bir ili daha sağanak vurdu

Çaydamar Mahallesi'nden geçen derenin debisi yükselirken, bazı dükkanlara su bastı.

#7
Foto - Bir ili daha sağanak vurdu

Dükkan sahipleri kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizledi.

#8
Foto - Bir ili daha sağanak vurdu

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Bir ili daha sağanak vurdu

İşte bölgeden görüntüler...

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