  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Neler oluyor? 24 saate 5 İHA düştü Sokaklar karıştı! Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protestolar büyüyor Günlerdir aranıyor! Selde kaybolan Ahmet Derin’in aracının sürüklendiği anlar ortaya çıktı İBB davasında sıcak gelişme: 7 kişi tahliye edildi İBB yolsuzluk davasında savcı mütalaasını açıkladı! İmamoğlu için kararını bildirdi Akit TV'de şiddetin perde arkası konuşuldu! 'Çocuklarımızı ekranlara değil hayata bağlamalıyız' Eylemciler Paris’in merkezindeki askeri kışlaya girmeye çalışıyor! Fransa’da olaylar kontrolden çıktı! Fenerbahçe doludizgin! Bahçeli'den Azerbaycan için çok konuşulacak sözler: Biz aynı ananın iki oğluyuz! Borsada ürküten benzerlik! Endonezya'daki 65 milyar dolarlık çöküş Türkiye'yi yeniden düşündürdü
Gündem TBMM'de kritik hafta: Bütçe görüşmeleri başlıyor! Dev kanun teklifleri masada
Gündem

TBMM'de kritik hafta: Bütçe görüşmeleri başlıyor! Dev kanun teklifleri masada

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
TBMM'de kritik hafta: Bütçe görüşmeleri başlıyor! Dev kanun teklifleri masada

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta yoğun bir mesaiye imza atacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumla 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Maratonu resmen başlıyor. Genel Kurul’da ise Kızılay’a yetki tanıyan düzenleme ve borsa/fon dolandırıcılarına geçit vermeyen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi bu hafta da bir hayli yoğun olacak. Bütçe maratonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonunda yapacağı sunumla başlayacak. Genel Kurul'da Türk Kızılay Kanun Teklifi ile fon tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin düzenlemenin görüşmeleri yapılacak.

Haftalık çalışmalarına 20 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

İlk 3 maddesi kabul edilen teklifle, Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak.

Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele de nakdi tazminat ödenecek.

Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde, Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak.

TASFİYESİNE KARAR VERİLEN FONLARA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

Genel Kurul'da Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi de ele alınacak.

Teklifle, fonların tasfiyesi SPK'nın gözetim ve denetiminde tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek.

Kurulca belirlenen fonlarda, ilgili fonun tasfiye malvarlığından, net yatırım tutarı 1 milyon Türk lirasının altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon Türk lirası ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon Türk lirası ara ödeme yapılabilecek.

"Piyasa bozucu eylemler", "bilgi suistimali", "piyasa dolandırıcılığı" başlıklı hükümlerde düzenlenen fiillerin, SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlar tarafından işlenmesi veya bu fonlarla birlikte hareket edilmesi ya da fonların iştirakiyle işlenmesi halinde bu fiilleri işlediği veya birlikte hareket ettiği Kurulca tespit edilenlere bu fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında CMK'nin ilgili hükümleri uyarınca elkoyma kararı verilebilecek.

"El konulan ve müsadere edilen malvarlığı değerleri ve geri kazanım hesabı" başlıklı hüküm kapsamında bulunmayan durumlar bakımından SPK, tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını dikkate alarak her bir fon bakımından zarar veya kayıp tutarını, zarar veya kayıpta sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişileri ve sorumlu oldukları tutarları belirleyerek TMSF'ye bildirecek.

Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşa, tasfiyenin tamamlanmış olması halinde ise SPK'nin bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere YTM'ye aktarılacak. YTM, ödemeleri, katılma payı sahipliği oranında yapacak.

Zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.

BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin 21 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunuş yapacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, bazı KİT'lerin denetimini yapacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu gündemindeki konuları görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

Başakşehir’de sosyal belediyecilik aile bütçelerine destek oluyor
Başakşehir’de sosyal belediyecilik aile bütçelerine destek oluyor

Aktüel

Başakşehir’de sosyal belediyecilik aile bütçelerine destek oluyor

Sahte devlet kurumu kurdu! Aldığı bütçelerle ülkeyi dolandırdı
Sahte devlet kurumu kurdu! Aldığı bütçelerle ülkeyi dolandırdı

Dünya

Sahte devlet kurumu kurdu! Aldığı bütçelerle ülkeyi dolandırdı

AB’nin 7 yıllık bütçesinde kriz! Merz’den kesinti çağrısı
AB’nin 7 yıllık bütçesinde kriz! Merz’den kesinti çağrısı

Dünya

AB’nin 7 yıllık bütçesinde kriz! Merz’den kesinti çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2027 bütçesini açıkladı: Hedef yüzde 4,2 büyüme ve yüzde 21 enflasyon
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2027 bütçesini açıkladı: Hedef yüzde 4,2 büyüme ve yüzde 21 enflasyon

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2027 bütçesini açıkladı: Hedef yüzde 4,2 büyüme ve yüzde 21 enflasyon

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23