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Yanan tavalar nasıl temizlenir?

Çoğu zaman kızartma yemeklerinin yapıldığı tavalar, kirlenince zor temizlenen mutfak eşyalarıdır.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:03
Yanan tavalar nasıl temizlenir?

1. YÖNTEM

Malzemeler:

Bir adet yarım patates

Bir miktar bulaşık sabunu

YAPILIŞI:

Patates dilimini bulaşık sabunun içine batırın.

Tavayı bu patates ile iyice ovalayın.

Tavayı iyice ovaladıktan sonra su ile durulayın.

Lekelerin çok çabuk çıktığını göreceksiniz.

2.YÖNTEM

MALZEMELER:

Yarım bardak karbonat

Yarım bardak soda

YAPILIŞI:

Kirli tavanın üzerine karbonatı serpin.

Daha sonra üzerine soda dökün.

Bu karışım bir süre sonra kabarmaya başlayacaktır.

Kabarmaya başlayınca sünger ile ovalayın.

Lekeler hızlı bir şekilde çıkacaktır.

Kolay gelsin...

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:03
  1. lekeler
  2. pratik bilgiler
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