Yanan tavalar nasıl temizlenir?
Çoğu zaman kızartma yemeklerinin yapıldığı tavalar, kirlenince zor temizlenen mutfak eşyalarıdır.07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:03
1. YÖNTEM
Malzemeler:
Bir adet yarım patates
Bir miktar bulaşık sabunu
YAPILIŞI:
Patates dilimini bulaşık sabunun içine batırın.
Tavayı bu patates ile iyice ovalayın.
Tavayı iyice ovaladıktan sonra su ile durulayın.
Lekelerin çok çabuk çıktığını göreceksiniz.
2.YÖNTEM
MALZEMELER:
Yarım bardak karbonat
Yarım bardak soda
YAPILIŞI:
Kirli tavanın üzerine karbonatı serpin.
Daha sonra üzerine soda dökün.
Bu karışım bir süre sonra kabarmaya başlayacaktır.
Kabarmaya başlayınca sünger ile ovalayın.
Lekeler hızlı bir şekilde çıkacaktır.
Kolay gelsin...
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