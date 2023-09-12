Yanan ormanlık alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına başlandı
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Gülnar'da yanan ormanlık alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına başladı.
Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde 16 Temmuz 2023 tarihinde çıkan orman yangınında yanan Gülnar Korucuk sahasında 817 hektar alan zarar görmüştü. Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kişi yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Makine İkmal Şube Müdürü Kazım Karadeniz ve Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca'dan bilgi aldı. Çalışmalardan duyduğu memnuiyeti dile getiren Ali Kişi, tüm çalışmaların planlanan sürede bitirileceğini söyledi. Kişi, çalışmalarda emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.