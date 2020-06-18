  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yanan mutfak tüpü korkuttu

Mersin’in Tarsus ilçesinde yanan mutfak tüpü korkuttu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:06:21 -
Yanan mutfak tüpü korkuttu

Mersin’in Tarsus ilçesinde yanan mutfak tüpü korkuttu. Tüpe müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 0939 Sokak’ta bulunan ve A.K.’nin kiracı olarak oturduğu evin mutfak bölümünde bulunan tüp, henüz bilinmeyen bir nedenden olayı parladı. Bu esnada mutfak bölümünde yangına sebep olan tüpü, ihbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Amirliği ekipleri söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda maddi hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı