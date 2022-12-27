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Dünya Yanan laptop nedeniyle uçak acil iniş yaptı
Dünya

Yanan laptop nedeniyle uçak acil iniş yaptı

Los Angeles'tan Almanya'ya uçan bir uçak, yanan dizüstü bilgisayarı nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 17:16:00 -
Yanan laptop nedeniyle uçak acil iniş yaptı

Los Angeles'tan Frankfurt'a uçan bir Lufthansa Havayollarına ait bir yolcu uçağı, bir yolcunun dizüstü bilgisayarının tutuşmasının ardından Chicago Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçağın "ihtiyati tedbir" olarak Chicago'daki O'Hare Uluslararası Havalimanı'na "planlanmamış bir iniş yaptığını" belirtildi.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Bunun nedeni, yolcunun dizüstü bilgisayarının aşırı ısınması nedeniyle uçağın kabininde çıkan küçük bir yangındı. Yangın, güvenli bir iniş yapılmadan uçuş sırasında söndürüldü." denildi.

Açıklamada, uçakta bulunan yolculardan hiçbirinin yaralanmadığı, iki uçuş görevlisinin duman soludukları için tıbbi yardım aldıkları kaydedildi. (İLKHA)

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