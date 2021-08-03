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Yaşam Yanan evlerin yenisi ne zaman yapılacak? Ege Akdeniz yanan evlerin yenisi yapılacak mı?
Yaşam

Yanan evlerin yenisi ne zaman yapılacak? Ege Akdeniz yanan evlerin yenisi yapılacak mı?

Türkiye 28 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınların çoğu yerleşim yerlerine sıçradı ve onlarca ev kül oldu. Yangından etkilenenler ise devletin yeni ev yapıp yapmayacağını araştırmaya başladı? Peki, yangın bölgesinde evler ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-03 23:55:00 -
Yanan evlerin yenisi ne zaman yapılacak? Ege Akdeniz yanan evlerin yenisi yapılacak mı?

Türkiye yangınlarla mücadele ediyor. Ormanlar yok olurken onlarca kişi evsiz kaldı. Evsiz kalan vatandaşlar ise kendileri için ev inşa edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

Yanan evlerin yenisi ne zaman yapılacak? Ege Akdeniz yanan evlerin yenisi yapılacak mı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan önemli açıklamalarda bulundu. Altun, "Evleri zarar gören vatandaşlarımız için yeni ev inşaatları 1 ay içinde başlayacak. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde oluşan zararlar da ivedilikle karşılanacak. Yangın bölgelerinde halihazırda 1759 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor. Afetzede vatandaşlarımızın acil barınma ve insani ihtiyacının karşılanabilmesi için 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri, 42 WC-duş konteyneri sevk edildi. Beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yangın bölgelerinde günlük 19 bin 435 kişi/öğün sıcak yemek, bugüne kadar 129 bin 175 kumanya, 75 bin 356 ikramlık malzeme, 66 bin 159 içecek, 309 bin 60 su dağıtımı gerçekleştirildi" dedi.

Orman yangınları kontrol altına alındı mı? Orman yangınları söndü mü?
Orman yangınları kontrol altına alındı mı? Orman yangınları söndü mü?

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Orman yangınları kontrol altına alındı mı? Orman yangınları söndü mü?

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