Demre Futbol Akademisi’nde Babalar Günü coşkusu: Kahraman babalar sahaya indi...

ALİ KANTARCI / ANTALYA

Antalya’nın Demre ilçesinde faaliyet gösteren Demre Futbol Akademisi bünyesinde eğitim gören minik futbolcular ile babaları, Babalar Günü için düzenlenen organizasyonda aynı sahada buluşarak unutulmaz anlar yaşadı. Demre’de gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve babaları birlikte futbol oynarken sahada hem kıyasıya mücadele etti hem de eğlenceli dakikalar geçirdi. Babalar Günü’nün ruhuna uygun olarak düzenlenen organizasyon, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne sererken aile bağlarının güçlenmesine de katkı sağladı. Eski futbolcu ve Demre Futbol Akademisi’nin başarılı antrenörlerinden Çağrı Türk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, tribünlerde bulunan aileler de heyecana ortak oldu. Çocukların babalarıyla aynı takımda ya da rakip olarak sahaya çıkmaları renkli görüntülere sahne olurken, organizasyon boyunca neşe ve mutluluk hâkim oldu.

MİNİK KRAMPONLARDAN BABALARA SÜRPRİZ

Etkinliğin en duygusal anlarından biri ise minik futbolcuların, hayatlarındaki en büyük kahramanlar olarak gördükleri babalarına çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etmeleri oldu. Babalar Günü dolayısıyla hazırlanan sürpriz karşısında duygulanan veliler, çocuklarının bu anlamlı jesti karşısında mutluluklarını gizleyemedi. Sahada çocuklarıyla birlikte ter döken babalar, günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşarak evlatlarıyla keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Futbol maçları boyunca zaman zaman rekabet yaşansa da dostluk ve sevgi ön plandaydı. Çocuklarıyla aynı takımın formasını giyen babalar, yeşil sahada eğlenceli anlar yaşarken, ortaya renkli ve tebessüm ettiren görüntüler çıktı.

BABALARIN VARLIĞI TÜM SKORLARDAN DEĞERLİ

Öte yandan etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Çağrı Türk, günün anlam ve önemine dikkat çekerek, “Bugün sahada sadece futbol oynamadık; babalar ve çocuklar olarak birlikte unutulmaz anılar biriktirdik. Bir çocuğun yanında babasını görmek, attığı her golden daha değerliydi. Futbolun sadece skor ve sonuçtan ibaret olmadığını, sevgi, dayanışma ve aile bağlarını güçlendiren önemli bir araç olduğunu bir kez daha gördük. Babalarla çocuklarına keyifli ve hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir anı bırakmak istedik. Katılan tüm babalarımıza ve çocuklarımıza, bu güzel günü anlamlı kıldıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca Demre Futbol Akademisi ailesinin tüm üyelerine desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Etkinlik sonunda çocuklar ve babaları birlikte hatıra fotoğrafları çektirirken, sahada yaşanan samimi görüntüler büyük beğeni topladı. Babalar Günü’nü farklı ve anlamlı bir organizasyonla kutlayan Demre Futbol Akademisi, sporun aileleri bir araya getiren ve nesiller arasında güçlü bağlar kuran yönünü ön plana çıkarmayı başardı.