Kahramanmaraş'ta hüzünlü babalar günü! Evlatlarının kabirlerini ziyaret ettiler!

"ALLAH'TAN BİR İKRAM OLDUĞUNU BİLİYORUZ" Çocuklarına olan sevgilerinin hiçbir zaman azalmadığını ifade eden Şişik, "Babalar Günü, Anneler Günü, bugünler sevdiklerinle güzel. Seven, sevilen bir olduğu zaman güzel. Bizim sevgimizde hiçbir eksilme olmadı. Biz çocuğumuzun şehadetini seviyoruz. Allah'tan bir ikram olduğunu biliyoruz. Sabırlı olup kazanacağımıza inanıyoruz. Bunun büyük bir imtihan olduğuna inanıyoruz. Allah'ım bu imtihandan isyan etmeden, sabrederek, mükafatını alarak çıkmayı nasip etsin. Onun şehadete ulaşmış olması bizi bir nebze rahatlatıyor. İmanlı insanlarız, inançlı insanlarız." dedi.