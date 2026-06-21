Kahramanmaraş'ta hüzünlü babalar günü! Evlatlarının kabirlerini ziyaret ettiler!

"SEVGİYE, SAHİPLİĞE ÖNEM VEREN BİR ÇOCUKTU" Yaşanan olayın ardından çocukların sevgiyle büyütülmesinin önemini daha iyi anladıklarını belirten Şişik, "Sevgiden yoksun büyüyen çocukların neler yapabildiğini gördük. Nasıl bir caniye dönüşebildiğini gördük. Bu olay bize onu anlattı. Bir daha böyle bir menfur saldırı olayı gerçekleşmez inşallah. Ülkemiz bunu hak etmiyor. Vatanımız, milletimiz bunları hak etmiyor. İnançlı insanlarız. İnancımızın gereği çocuklarımızı çok sevmeliyiz. Babalar kutsaldır. Benim çocuğum Babalar Günü'nü, Anneler Günü'nü böyle duyarlı bir şekilde gerçekten hissederek kutlayan bir çocuktu. Sevgiye, sahipliğe önem veren bir çocuktu. Diğer babalarımızın da Babalar Günü'nü kutluyoruz. Ancak bizim bir yanımız eksik." diye konuştu.