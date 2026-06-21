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Kahramanmaraş'ta hüzünlü babalar günü! Evlatlarının kabirlerini ziyaret ettiler!

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Kahramanmaraş'ta hüzünlü babalar günü! Evlatlarının kabirlerini ziyaret ettiler!

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik ve Kerem Erdem Güngör isimli öğrencilerin babaları, Babalar Günü'nde evlatlarının kabrinde dua ettiler.

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Foto - Kahramanmaraş'ta hüzünlü babalar günü! Evlatlarının kabirlerini ziyaret ettiler!

Olayın üzerinden geçen süreye rağmen acılarının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten aileler, evlatlarının hatıralarını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Babalar Günü'nün kendileri için artık buruk geçtiğini ifade eden acılı babalar, çocuklarının yokluğunu her an hissettiklerini anlattı.

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Foto - Kahramanmaraş'ta hüzünlü babalar günü! Evlatlarının kabirlerini ziyaret ettiler!

"ALLAH'TAN BİR İKRAM OLDUĞUNU BİLİYORUZ" Çocuklarına olan sevgilerinin hiçbir zaman azalmadığını ifade eden Şişik, "Babalar Günü, Anneler Günü, bugünler sevdiklerinle güzel. Seven, sevilen bir olduğu zaman güzel. Bizim sevgimizde hiçbir eksilme olmadı. Biz çocuğumuzun şehadetini seviyoruz. Allah'tan bir ikram olduğunu biliyoruz. Sabırlı olup kazanacağımıza inanıyoruz. Bunun büyük bir imtihan olduğuna inanıyoruz. Allah'ım bu imtihandan isyan etmeden, sabrederek, mükafatını alarak çıkmayı nasip etsin. Onun şehadete ulaşmış olması bizi bir nebze rahatlatıyor. İmanlı insanlarız, inançlı insanlarız." dedi.

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Foto - Kahramanmaraş'ta hüzünlü babalar günü! Evlatlarının kabirlerini ziyaret ettiler!

"SEVGİYE, SAHİPLİĞE ÖNEM VEREN BİR ÇOCUKTU" Yaşanan olayın ardından çocukların sevgiyle büyütülmesinin önemini daha iyi anladıklarını belirten Şişik, "Sevgiden yoksun büyüyen çocukların neler yapabildiğini gördük. Nasıl bir caniye dönüşebildiğini gördük. Bu olay bize onu anlattı. Bir daha böyle bir menfur saldırı olayı gerçekleşmez inşallah. Ülkemiz bunu hak etmiyor. Vatanımız, milletimiz bunları hak etmiyor. İnançlı insanlarız. İnancımızın gereği çocuklarımızı çok sevmeliyiz. Babalar kutsaldır. Benim çocuğum Babalar Günü'nü, Anneler Günü'nü böyle duyarlı bir şekilde gerçekten hissederek kutlayan bir çocuktu. Sevgiye, sahipliğe önem veren bir çocuktu. Diğer babalarımızın da Babalar Günü'nü kutluyoruz. Ancak bizim bir yanımız eksik." diye konuştu.

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Foto - Kahramanmaraş'ta hüzünlü babalar günü! Evlatlarının kabirlerini ziyaret ettiler!

"64 GÜN GEÇTİ, DİLİMDEN DÜŞMEDİ ADIN" Silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör ise oğlunun ardından kaleme aldığı şiirlerle acısını hafifletmeye çalıştığını söyledi. Evladından ayrı geçirdikleri günleri tek tek saydığını belirten Güngör, "Yine şu anda 64'üncü gündeyiz ayrılığımızın. 15 Nisan'dan bu yana şiir yazıyorum Kerem'in arkasından. 64 gün geçti, dilimden düşmedi adın. Başkası gülüp oynuyor, boynu bükük baban." ifadelerini kullandı.

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