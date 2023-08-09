  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yamaçtan yuvarlanan ağaç kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Yamaçtan yuvarlanan ağaç kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-08-09 07:36:00 -
Yamaçtan yuvarlanan ağaç kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'de istisal çalışması sırasında kesilerek yamaçtan yuvarlanan ağacın Orman Bölge Müdürlüğüne ait kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

 Artvin'de istisal çalışması sırasında kesilerek yamaçtan yuvarlanan ağacın Orman Bölge Müdürlüğüne ait kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sakalar köyü Şavket mezrasında yapılan istisal çalışması sırasında kesilen ağaç yamaçtan kayarak yoldaki Orman Bölge Müdürlüğüne ait kamyonete çarptı. Ağacın çarpmasıyla uçuruma yuvarlanan kamyonetin içinde bulunan Orman Muhafaza memuru Engin Başer (57) olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü Tamer Demirel ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 sağlık ekipler sevk edildi. Yaralı Tamer Demirel 112 sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Demirel’in durumu iyi olduğu olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23