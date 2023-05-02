Yamaç paraşütü yapan Rus turist kayalıklara çakıldı

Olay saat 17.00 sıralarında Alanya Kalesi yakınlarındaki sarp kayalık alanda meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen Rus turist, ilçede paraşüt pistinin bulunduğu Yassıtepe mevkisinde yamaç paraşütü ile atlayış yaptı. Rus vatandaşı, bir süre sonra Alanya Kalesi çevresinde süzüldüğü sırada rüzgarın etkisiyle hakimiyetini kaybederek kayalık alana çakıldı. Yaklaşık 150 metreden sarp kayalık alana çakılan turist için yardım talebinde bulunuldu.

HELİKOPTER KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE UÇURUM KENARINA YAKLAŞAMADI

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile İHH Alanya Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler güçlükle ulaştıkları ve hayatta olduğu belirlenen Rus vatandaşına ilk müdahalede bulunurken, bölgeden çıkarmak için kurtarma çalışması başlatıldı. Yaralının, sarp kayalık alandan hava yolu ile çıkarılmasına karar verildi. Destek için Antalya’dan gelen bir helikopter, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaralının bulunduğu uçurumun kenarına yaklaşamayınca müdahale edemeden geri döndü.

HALAT YARDIMIYLA UÇURUMDAN SARKITILARAK BOTA ALINACAK

Ekipler bulun üzerine sedyeye bağlanan yaralı Rus vatandaşını halat yardımı ile uçurumdan indirmek için çalışma başlattı. Ekipler, sarp kayalık bölgede çalışmalarını güçlükle sürdürürken, yaralıyı götürmek üzere bölgeye gelen askeri bot beklemeye başladı. Kurtarma çalışması sürdürülüyor.