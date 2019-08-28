Yalovaspor’a dev sponsor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grupta 2019-2020 sezonunda şampiyonluğu kovalayacak olan Yalovaspor’a, Türkiye’nin sayılı deniz taşımacılığı ve lojistik firmalarından olan Negmar Denizcilik sponsor oldu.

Firmaya ait Hamidiye gemisinde düzenlenen törene Yalova Valisi Muammer Erol, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, sponsor firma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç ve Genel Müdürü Eşref Serbes katıldı. 2019-2020 sezonunu kapsayacak anlaşmaya göre Negmar, Yalovaspor’un forma göğüs sponsoru oldu.

Yalova Valisi Muammer Erol, "Yalovaspor için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Bu takım inşallah önümüzdeki sezon şampiyon olup hedefi olan 3. Lige yükselecektir. Sadece atanmışlar ve seçilmişler değil, bu şehirde yaşayan her vatandaşımız yaşadığı şehrin kulübüne sahip çıkmalı ve destek vermelidir. Ben şahsım adına Negmar firmasına ve yönetim kurulu başkanımız Mehmet beye destekleri ve sponsorlukları için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnşallah el ele vererek Yalovaspor’u layık olduğu yere taşıyacağız. Hedefimiz Süper Lig" dedi.

Başkan Onay Tuna: "Sezona güzel başlayıp güzel bitireceğiz"

Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, ”Bu sene iyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar ve gösterilen performansla ortaya koyuyoruz. İnşallah sezona güzel başlayıp, güzel bitireceğiz. Valimiz de bizi yalnız bırakmıyor. Biz de kendilerine söz veriyoruz; önce çok iyi bir takım olacağız. Çok iyi bir taraftara sahip olacak ve Yalova’yı Türkiye’de örnek bir il haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

Mehmet Koç: "Yalovaspor’un hedefi Süper Lig"

Negmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, "Negmar tarihinde bir ilke şahit oluyoruz. Biz çok sayıda sponsorluk yapıyoruz, ama ilk defa bir spor kulübüne bütün branşlarıyla destek olmuş oluyoruz. Bunun devamı gelecektir diye ümit ediyoruz. Denizcilikte çok meşhur bir tabir vardır. Denir ki, ’Hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar fayda etmez.’ Ben inanamıyorum ki Yalovaspor’un bir hedefi var. O da Süper Lig diye düşünüyorum. Negmar en zor zamanlarında Yalovaspor’un yanında oldu ve destek verdi. Bu sene iyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Bunu da oynadığımız oyun ve aldığımız skorlarla gösteriyoruz” şeklinde konuştu.