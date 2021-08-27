Yalova'daki yangından iyi haber
Yalova'da gece saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Yalova'nın Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde korkutan bir yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Erguvan Evleri’nin arka tarafında bulunan ve çöplük olarak kullanılan alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın başladı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlere müdahale eden ekipler bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
İtfaiye daha sonra alanda soğutma çalışması yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.