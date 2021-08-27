  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yalova'daki yangından iyi haber
BMGK'nın 5 daimi üyesi acil toplanıyor!
Afganistan'daki saldırılardan sonra Johnson'dan açıklama
Mercedes hafif ticari araçta elektriğe dönüyor
Yerel Yalova'daki yangından iyi haber
Yerel

Yalova'daki yangından iyi haber

Yalova'da gece saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 08:24:00 - 2021-08-27 08:25:23
Yalova'daki yangından iyi haber

Yalova'nın Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde korkutan bir yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erguvan Evleri’nin arka tarafında bulunan ve çöplük olarak kullanılan alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın başladı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

İtfaiye daha sonra alanda soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay