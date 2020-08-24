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Aktüel Yalova'da zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi boğuldu
Aktüel

Yalova'da zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-24 12:15:41 -
Yalova'da zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi boğuldu

YALOVA (AA) - Yalova'nın Armutlu ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi boğuldu.

Bursa'dan arkadaşlarıyla Armutlu ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi Keçikayası mevkisine gelen Mesut Ataç (41), zıpkınla balık avlamak için denize daldı.

Bir süre sonra Ataç'ın deniz yüzeyinde hareketsiz yattığı fark eden arkadaşları durumdan şüphelendi. Arkadaşları tarafından sudan çıkartılan Ataç, 112 Acil Servis ekibi tarafından kaldırıldığı Armutlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi sonrası cenazesi ailesine teslim edilen Ataç'ın Bursa'da bir sivil toplum kuruluşu bünyesinde gönüllü itfaiye eri olduğu öğrenildi.

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