Yalova’da yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

Atatürk Bulvarı'nı ortadan ayıran tel örgülerin yanına gelen Emre Mangır (34), tel örgülere tırmanarak yolun diğer tarafına geçmek istedi. Dengesini kaybeden şahıs, bu esnada Kocaeli istikametinden Yalova istikametine gitmekte olan Şahin Y. (28) idaresindeki 77 EL 945 plakalı aracın üzerine düştü.

Hızla gelen aracın çarpması ile metrelerce savrularak asfalta düşen Mangır, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Emre Mangır’ın akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Araç sürücüsü Şahin Y. gözaltına alınırken, ölen şahsın cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sırasında araçta bulunan Y.Y, şahsın bir anda ön cama düştüğünü, ne olduğunu fark edemediklerini dile getirdi.