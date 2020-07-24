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Aktüel

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 16:58:42 -
Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir zanlı tutuklandı

YALOVA (AA) - Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu kişinin kullandığı otomobilde 3 kilo 610 gram esrar ve 918 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Eskihisar-Topçular Feribot İskelesi ve çevresinde uyuşturucu madde sevk edenlere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla bölgede arama faaliyetinde bulundu.

Zanlı ve aracında yapılan aramada, 3 kilo 610 gram esrar ve 918 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu M.M. (25), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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