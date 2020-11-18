Yalova'da proje kapsamında ekilen kenevirlerin hasadı yapıldı

YALOVA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle araştırma geliştirme projesi kapsamında Yalova'da ekilen hint kenevirleri, düzenlenen programla hasat edildi.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü yerleşkesinde Bakanlık onayı ile proje kapsamında 4,5 dekar alana ekilen Hint kenevirlerinin, ilgili kurumların gözetimi altında hasadı yapıldı.

Enstitü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, bu yıl enstitü bünyesinde ilk kez kenevir üzerine araştırma geliştirme projesi başlattıklarını söyledi.

-"Sadece endüstriyel kenevir üretmeyi amaçlıyoruz"

4 farklı kenevir genotipinin bölgeye uyumu ve endüstriyel kullanımı konusunda Yalova Üniversitesi (YAÜ) ile yapılan protokol çerçevesinde Polimer Mühendisliği Bölümüyle ortak çalışma yürüttüklerini anlatan Boz, şunları belirtti:

"Bugün hasadımızı yaptık. Normalde biraz geç yaptık. Kenevirlerin lif verimi gayet güzel. Burada büyük çapta yerli genotip ile üretim yaptık. 4 farklı genotip üzerine çalıştık. Biz kenevir tohumu özellikleri, tipler arasındaki farklılıkları incelerken üniversitemiz de bioplast üretimi ve diğer sanayi üretimleriyle ilgili konuları çalışacak. Bunun artarak devam etmesi lazım. Bundan sonraki yıllarda da belki bunların arasındaki seleksiyonla esrar maddesi sınırların altına inen sadece endüstriyel kenevir üretmeyi amaçlıyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde gidiyor."

-"Hem ısı değişimlerine hem de darbeye dayanıklı kompozitler üretmeyi deneyeceğiz"

Kenevir lifinin teknolojik bir ürün olarak işlenmesi üzerine çalıştıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci de şu ifadeleri kullandı:

"Biz lifleri üretip bunu çeşitli alanlarda kullanılan dayanıklı kompozitler elde edip, o kompozitlerden de malzemeler üretmek istiyoruz. Bu kompozitler hem hafiflik anlamına geliyor hem de doğada kaybolma özelliği plastiğe göre daha iyi. Bu kenevir ile üretilen kompozitlerin doğada kaybolma, çürüme özelliği olacak. Belki birçok plastik malzemenin yerini kompozitler alacak. Daha da önemlisi bu uçak gövdelerinde olduğu gibi çok kritik alanlarda hem ısı değişimlerine hem de darbeye dayanıklı kompozit ürünler üretmeyi deneyeceğiz. Bizim Polimer Mühendisliği Bölümümüz buradan aldıkları liflerle çalışmalar yapacak. İnşallah güzel ürünler yaparız."