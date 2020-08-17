Yalova'da Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı

YALOVA (AA) - Marmara Depremi'nde Yalova'da hayatını kaybeden vatandaşlar, yakınları tarafından kabirleri başında alındı.

Depremde Yalova'da yaşamını yitiren 2 bin 504 kişiden 571'inin kabirlerinin bulunduğu Şehir Mezarlığına gelenler, mezarların bakımını yaparak dua etti.

Ziyaretçilerden Hülya Laleoğlu, AA muhabirine, depremde ailesinden 7 kişiyi kaybettiğini söyledi.

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Laleoğlu, "21 yıl geçti ama acısı hala taze. Hiçbir şey diyemiyorum. Çok acı, unutulmuyor. Çok değerli, vatana, millete çok faydalı insanlardı. Bir gecede hepsi yok oldular." dedi.

Abdulkadir Çetin ise depremde ailesiyle enkaz altında kaldıklarını anlattı.

Kendisi ve oğlunun kurtulduğunu, eşi ile kızının ise yaşamını yitirdiğini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"O günleri hatırlamak istemiyorum. Çok acı bir şey, Allah herkese sabır versin. Yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen bir şey. Oğlum İstanbul'da yaşıyor, ben Yalova'da kalıyorum. Her hafta eşimin ve kızımın kabirlerini ziyaret ediyorum. Bugün de ziyarete geldim. Evlat acısı başka bir şeye benzemez."