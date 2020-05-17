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Yalova'da kumar operasyonunda 11 kişiye ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:16:53 -
Yalova'da kumar operasyonunda 11 kişiye ceza kesildi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde bir evde kumar oynandığı ve sosyal mesafeye uyulmadığı gerekçesiyle 11 kişiye toplam 42 bin lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, A.O, B.O, A.K, S.Ç, M.K, B.K, Ö.Ç, M.S, F.F, G.D. ve M.E'nin bulunduğu iş yerinin asma katına oyun masası konularak umuma açık yer niteliğinde düzenleme yapıldığını belirledi.

İş yerinde 8 deste oyun kağıdı, 15 adisyon kağıdı ve bir miktar uyuşturucu ele geçiren ekipler, iş yeri sahibi ile 3 şüpheli hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından adli işlem başlattı.

İçerideki 11 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları için toplam 34 bin 650 lira ceza kesildi. Ayrıca, bu kişilerden 6'sı hakkında kumar oynadıkları gerekçesiyle 7 bin 350 lira ceza uygulandı.

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