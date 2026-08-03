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Büyükçekmece'deki korkutan olayda sevindiren haber geldi!

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Büyükçekmece'deki korkutan olayda sevindiren haber geldi!

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde meydana gelen toprak kaymasının ardından anne ve çocuğunun da aralarında bulunduğu 2 kişinin göçük altında kaldığı iddiaları üzerine ekipler teyakkuza geçti. AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin iş makineleriyle zamana karşı yürüttüğü titiz arama kurtarma çalışmaları sonucunda toprak altında kimsenin bulunmadığı kesinleşti.

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Foto - Büyükçekmece'deki korkutan olayda sevindiren haber geldi!

Akşam saatlerinde olay yerinde inceleme yaparak bilgi alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Nuri Arslan, "Saat 18.00 civarı, Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'nde bir toprak kayması oldu. Olay duyulunca itfaiye, AFAD ekiplerimiz, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilimiz, Kaymakamımız, Valiliğimizle berabere olay yerine geldik. Şu an itibariyle toprak kayması olduğu yerde, toprak kaldırıldı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Hiçbir can kaybı ile karşı karşıya değiliz, şu an itibariyle de olay yeri temizlenmiş durumda. Burası, kum kaya dediğimiz bir sistem üzerine oturtulmuş ama yukarıda anladığım kadarıyla, tarım yapmış veya yoğun bahçe sulama nedeniyle oluşan bir toprak kayması. İlk ihbar, bir anne ve bir çocuk kaldığı, sonra üç kişi diye bir ihbar geldi ama tüm yetkililerle birlikte bir çalışma yaptık ve olumsuz bir şeye rastlamadık" dedi.

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Foto - Büyükçekmece'deki korkutan olayda sevindiren haber geldi!

Toprak kayması anında bölgede olduğunu belirten Metin Küçük isimli bir vatandaş, "Buradan geçip sahile giderken bir patırtı koptu. Orada bir aile gördüm. Toprak gelince aile kalktı, oradan çıktılar" diye konuştu. Olay hakkında konuşan görgü tanığı Çağlayan İşgören ise, "Yıkım anını görmedim ama ambulanslarla itfaiyeyi görünce yangın vardır diye tahmin ettim. Merak edip aşağı indim. Bir anne ile çocuğunun toprak altında kaldığını söylediler ama tam belli değildi. Allah'tan pazar günü olmadı. Yoksa çok insan altında kalırdı. Çünkü pazar günü iğne atsan yere düşmüyor buralarda" şeklinde konuştu.

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