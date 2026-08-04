Real Madrid’den Premier Lig’e transfer! Gonzalo Garcia Fulham’a 5 yıllık imza attı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fulham, son olarak Real Madrid forması giyen 22 yaşındaki İspanyol santrfor Gonzalo Garcia’yı kadrosuna kattı...
İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, hücum hattını Gonzalo Garcia ile güçlendirdi. Fulham, geçtiğimiz sezon Real Madrid forması giyen 22 yaşındaki İspanyol santrfor Gonzalo Garcia'yı transfer ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada oyuncu ile beş yıllık bir sözleşme imzalandığı ve kulübün sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.
Kulüp televizyonuna konuşan genç golcü, "Çok minnettarım, burada olduğum için çok mutluyum. Bana duydukları güven için yönetim kuruluna ve Arbeloa'ya teşekkür etmeliyim ve göreve başlamak için çok heyecanlıyım" dedi.